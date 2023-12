Prezzo FOLLE di eBay per Samsung Galaxy A33 5G: il mediogamma a -28%

La settimana non potrebbe iniziare con una offerta eBay migliore, che vede protagonista il mediogamma Samsung Galaxy A33 5G. Sfruttando lo sconto immediato del 28%, infatti, il terminale Android del colosso sudcoreano può essere tuo alla cifra di appena 221€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo e la sua scheda tecnica valida sotto tutti i punti di vista, Samsung Galaxy A33 5G è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze fin da subito.

Samsung Galaxy A33 5G è in caduta libera su eBay a un prezzo davvero conveniente

Il device monta un bel pannello Super AMOLED da 6.4 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione senza lag o impuntamenti, mentre sotto il cofano un potente processore octa core è accompagnato da 6 GB di RAM velocissima. Come se non bastasse, troviamo anche la presenza di un modem 5G e di un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 48MP per foto e video di altissimo livello.

Con un prezzo di vendita di appena 221€ su eBay con lo sconto immediato del 28%, il mediogamma Android di Samsung è quello che viene definito un vero e proprio best buy; non farti scappare questa validissima occasione e sfrutta la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.