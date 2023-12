PREZZO in CADUTA LIBERA su eBay per Samsung Galaxy A54 5G (-38%)

Continua la Cyber Week di eBay con numerose occasioni davvero interessanti, come questa di oggi che riguarda l’eccellente Samsung Galaxy A54 5G in vendita a un prezzo davvero conveniente. Sfruttando lo sconto totale del 38%, infatti, il device del colosso sudcoreano lo paghi appena 354€ per un risparmio complessivo di ben 215€.

Il calo di prezzo di questa portata è senza ombra di dubbio la migliore occasione dell’ultimo periodo per mettere le mani su uno dei migliori (e più popolari) mediogamma Android.

Crollo di prezzo scioccante su eBay per Samsung Galaxy A45 5G: oggi lo paghi il 38% in meno

Samsung Galaxy A54 5G, infatti, monta un eccellente pannello Super AMOLED da 6.4 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione e senza mai un calo di frame; sotto il telaio è presente un buon processore octa core con 8 GB di RAM, una mega batteria dai 5000 mAh e un modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità. Come se non bastasse, sul retro è presente un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di grande qualità.

Sfrutta al massimo la Cyber Week di eBay per acquistare l’ottimo mediogamma Android di Samsung al prezzo più conveniente di sempre; mettilo subito nel carrello, sfrutta la dilazione in tre comode rate (facoltativa, senza busta paga né interessi), e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore con la consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.