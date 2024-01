PREZZO MOZZAFIATO di Amazon sulla smart TV TCL più AMATA

Amata da milioni di utenti in tutto il mondo e con una scheda tecnica da urlo, la bellissima e popolarissima smart TV TCL da 43” UHD 4K HDR è nuovamente in vendita su Amazon a un prezzo che ti lascerà assolutamente senza fiato.

Oggi la bellissima smart TV del colosso cinese può essere tua alla cifra di appena 249€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Acquista immediatamente la smart TV TCL da 43 pollici in vendita su Amazon a 249€

Basta uno sguardo per comprendere fin da subito la validità di questa offerta: la smart TV di TCL è bella, è realizzata con materiali di buon livello e le cornici sono sapientemente ottimizzate per dare libero sfogo al pannello da 43 pollici.

A tal proposito, stiamo parlando di un modulo a risoluzione Ultra HD 4K con tecnologia HDR e Dolby Vision per immagini sempre nitide, con una perfetta calibrazione cromatica e con dettagli perfetti. Compatibile al 100% con Amazon Alexa e Google Assistant per una esperienza di utilizzo hands-free, la smart TV è ovviamente pronta a regalarti ore e ore di puro intrattenimento con le maggiori piattaforme di streaming online.

Questa occasione di Amazon è di gran lunga la più interessante in ambito smart TV per questa specifica dimensione del pannello; mettila subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverla a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

