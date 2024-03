Prezzo RIDICOLO, tanta BATTERIA e cam con IA: OPPO A38 crolla a 139€

Oggi hai a portata di mano la tua occasione d’oro per acquistare un eccellente budget phone Android, OPPO A38, in vendita su Amazon a un prezzo davvero niente male. Osannato da tantissimi utenti per il suo vantaggiosissimo rapporto qualità/prezzo, lo smartphone del colosso cinese può essere tuo investendo la cifra di appena 139€.

OPPO A38 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è sottile, leggero, monta una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno, e porta a compimento tutti i task quotidiani più comuni.

Il budget phone OPPO A38 è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Il pannello HD+ da 6.56 pollici è perfetto per guardare video fluidissimi a 90 Hz e ad altissima risoluzione, mentre il processore octa-core sfrutta fino a 8GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi. Lo smartphone di OPPO è perfetto per navigare in rete, chattare sui social, telefonare, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica e scattare foto di qualità.

A tal proposito, nonostante il prezzo ridicolo, lo smartphone integra un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad alta risoluzione.

Impossibile trovare una migliore occasione su Amazon in ambito mobile; lo smartphone di OPPO ti arriva direttamente a casa in 24 ore, senza costi di spedizione, con tanto di supporto per auto, grazie ai servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.