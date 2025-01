Prime Video, 5 film da non perdere a gennaio 2025

Inizia il nuovo anno con una selezione di film su Prime Video che promettono di emozionare, far ridere e ispirare.

Ecco i cinque film da aggiungere alla vostra lista di visione per gennaio 2025.

I migliori film Prime Video di gennaio 2025

Da un thriller in piena regola a una divertente commedia, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Absolution – 1 gennaio

Action movie con Liam Neeson incentrato su un vecchio gangster che tenta di riconnettersi con i figli per correggere gli errori del suo passato, ma proprio quando decide di voltare pagina il mondo criminale non lo lascia andare tanto volentieri.

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta – 3 gennaio

Film drammatico con protagonista Blake Lively nei panni di una giovane donna che si è trasferita a Boston per intraprendere una nuova attività in proprio. Un giorno incontra un affascinante neurochirurgo e tra i due nasce subito un’intesa speciale, ma quando il suo primo amore rientra inaspettatamente nella sua vita, la ragazza deve capire cosa vuole realmente.

Unstoppable – 16 gennaio

Unstoppable racconta la storia vera e straordinaria di Anthony Robles, un giovane che ha trasformato la sua avversità in un trionfo incredibile. Nato con una sola gamba, Anthony, interpretato da Jharrel Jerome, mostra uno spirito indomabile e una determinazione incrollabile nel perseguire i suoi sogni. La sua storia lo porta a guadagnarsi un posto nella squadra di wrestling dell’Arizona State e a diventare un campione NCAA, ispirando milioni con il suo esempio di resilienza e coraggio.

The Calendar Killer – 16 gennaio

A metà mese arriva un film che potrebbe accontentare tutti i fan del genere thriller. Quando Jules inizia il suo turno come operatore presso una linea telefonica di supporto per donne, sembra profilarsi un tranquillo sabato sera. Tuttavia, la calma si spezza quando riceve la chiamata di Klara, una giovane madre che afferma di essere nel mirino di un famigerato serial killer noto come il “Calendar Killer”. L’uomo le ha lanciato un terribile ultimatum: se non ucciderà suo marito, sarà lei a essere assassinata quella stessa notte. Ha così inizio la fuga disperata di Klara, che trova in Jules, al telefono, l’unico spiraglio di speranza per sopravvivere.

You’re Cordially Invited – 30 gennaio

In You’re Cordially Invited, Will Ferrell e Reese Witherspoon si uniscono per una commedia matrimoniale che promette risate dall’inizio alla fine. La trama si sviluppa quando due matrimoni vengono erroneamente programmati nello stesso giorno e nello stesso luogo, costringendo le due feste nuziali a condividere lo spazio—e la pazienza. In un’esilarante lotta di determinazione e tenacia, il padre della sposa (Will Ferrell) e la sorella dell’altra sposa (Reese Witherspoon) si scontrano in modo caotico, facendo di tutto per garantire una celebrazione indimenticabile per i loro cari.

Questi film su Prime Video offrono un mix di ispirazione, umorismo e intrattenimento, garantendo non poche sorprese a gennaio 2025. A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film di dicembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.