Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch ad un PREZZO BASSISSIMO su Amazon

Stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare finalmente l’ultimo capitolo di Prince of Persia? Oggi Amazon ha l’offerta che fa per te. Puoi acquistare Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch ad un prezzo davvero bassissimo, ossia solo 29,99€. Stiamo parlando di uno sconto del 40% su un titolo che è uscito solo pochissimi mesi fa e apprezzatissimo dalla critica.

Un’occasione davvero imperdibile, soprattutto se sei tra i fan delle avventure del Principe di Persia. Questo capitolo, infatti, omaggia la tradizione della celebre saga Ubisoft, aggiungendo però anche diverse novità. Approfitta dunque di questo corposo sconto e metti le mani su uno dei titoli migliori di quest’anno.

Prince of Persia The Lost Crown, perché acquistarlo

Immergiti in un mondo fantasy mitologico ispirato all’antica Persia con il nuovissimo capitolo di Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch e intraprendi un viaggio sorprendente che celebra la storia dell’acclamata saga di Ubisoft. Nel gioco vestirai i panni di Sargon, un giovane guerriero. Accompagnato da gli Immortali, un gruppo di sette combattenti, potrai sfruttare potenti abilità in combattimento e padroneggiare speciali poteri legati alla manipolazione del tempo che ti permetteranno di avere la meglio sulle creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo.

Mentre combatti, potrai, inoltre, scoprire le meraviglie di un mondo colmo di segreti ed insidie, caratterizzato da una serie di biomi differenti altamente dettagliati e popolato da mitologiche creature.

Approfitta, dunque, del sensazionale sconto di Amazon e acquista uno dei migliori videogiochi di quest’anno. A questo incredibile prezzo non puoi lasciartelo sfuggire. Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch è tuo a soli 29,99€. Con un taglio di prezzo così considerevole, le scorte potrebbero esaurirsi in fretta quindi ti consigliamo di affrettarti ad acquistarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.