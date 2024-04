PrivateVPN è in offerta: solo 2,08 €/mese per la VPN senza limiti

Attivare una nuova VPN illimitata non è mai stato così conveniente. Con la nuova promozione in corso in questo momento, infatti, è possibile accedere a PrivateVPN con uno sconto dell’85%.

L’offerta in questione permette di abbattere il costo di una delle VPN più complete e apprezzate dagli utenti (il punteggio su Trustpilot è straordinario: 4,9 su 5). Sfruttando la promozione, PrivateVPN costa appena 2,08 euro al mese.

L’offerta riguarda il piano da 36 mesi che, quindi, garantisce l’accesso illimitato alla VPN per un periodo davvero lungo e con un prezzo bloccato. C’è anche una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni l’attivazione.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di PrivateVPN.

PrivateVPN: perché scegliere l’offerta per la VPN

Con PrivateVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, ricca di funzionalità e con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dei dati e dell’attività dell’utente

che assicura l’assenza di un tracciamento dei dati e dell’attività dell’utente la possibilità di sfruttare una rete di server sparsa in tutto il mondo , in modo da spostare il proprio IP in un altro Paese ed evitare i blocchi geografici online

, in modo da spostare il proprio IP in un altro Paese ed evitare i blocchi geografici online una connessione senza limiti di banda

Grazie all’offerta in corso, PrivateVPN ora costa appena 2,08 euro al mese optando per il piano di 36 mesi con fatturazione anticipata (e possibilità di pagare con PayPal in 3 rate senza interessi). Lo sconto è dell’85% e c’è la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale del servizio, tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.