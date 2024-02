PrivateVPN: la super offerta di 3 anni a 2,08 euro al mese è online

Se sei alla ricerca di un servizio VPN dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, ti segnaliamo l’offerta di oggi di PrivateVPN, disponibile a 2,08 euro al mese per 36 mesi anziché 1 anno grazie all’85% di sconto rispetto al prezzo di listino. Al termine dei 3 anni, sei libero di scegliere se rinnovare di un altro anno a 75 euro per 12 mesi oppure disdire il contratto senza costi.

Tra i principali punti di forza del servizio VPN svedese si annoverano la ferrea politica no-log, la larghezza di banda ad alta velocità e la possibilità di usare il servizio su dieci dispositivi in contemporanea con un unico account. Sul fronte della sicurezza, inoltre, è presente la crittografia AES a 256 bit, il più alto livello disponibile oggi nel mondo.

I vantaggi di PrivateVPN, la VPN svedese in super offerta per 3 anni

Il primo vantaggio è la severa politica no-log garantita da PrivateVPN, come diretta conseguenza delle leggi sulla privacy della nazione svedese. In concreto, significa che nessuno all’interno dell’azienda è a conoscenza delle attività web degli utenti.

L’altro fiore all’occhiello è la larghezza di banda illimitata e la connessione ad alta velocità, due elementi ideali non solo per lo streaming, ma anche (e soprattutto) per le sessioni di gaming più intense.

Un ulteriore pro riguardante il servizio offerto dalla VPN svedese è la possibilità di utilizzare il servizio su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea. Si tratta di un numero di device importante, dato che la maggior parte della concorrenza si ferma a 5-6 dispositivi.

Approfitta della promozione in corso per attivare PrivateVPN a 2,08 euro al mese per 36 mesi, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

