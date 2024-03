PrivateVPN: niente restrizioni geografiche per 2€ al mese

Stai cercando di vedere la tua serie preferita, che però in Italia non è accessibile sui servizi di streaming? Oggi ti presentiamo una VPN che sarà in grado di superare tali restrizioni geografiche in poco tempo, ad un prezzo davvero basso, circa 2€ al mese: ecco PrivateVPN.

PrivateVPN: tutto ciò che ti serve, oggi in super sconto

La necessità di una VPN affidabile, economica e funzionale è oggigiorno sempre più evidente: per questo ti suggeriamo di vedere l’offerta che PrivateVPN ha in serbo per te. Si tratta di uno sconto eccezionale, l’85% rispetto al prezzo iniziale, una cifra che finirà ad essere di circa 2€ al mese per un piano di 3 anni, con pagamenti annuali (arrivando a pagare 75€ ogni 12 mesi).

Tra le funzioni che PrivateVPN offre, troviamo la totale assenza di limiti di banda o di velocità, permettendo la visione di contenuti in altissima qualità, FullHD o 4K, senza buffering o situazioni spiacevoli, il fatto di poter usare l’applicazione su 10 dispositivi in contemporanea, abbattendo le limitazioni che potrebbero esserci se ti trovassi a usare PrivateVPN su più device, una crittografia 2048-bit con AES-256, per rendere i tuoi dati al sicuro, in ogni momento, e ovviamente la presenza di 63 location diverse, con oltre 200 server sparsi in 63 nazioni.

Tutto questo è poi accompagnato da un servizio di assistenza remota, in grado di aiutarti per ogni cosa, persino l’installazione dell’applicazione stessa, una politica di zero-logging, che spinge PrivateVPN a non avere alcun dato degli utenti sui propri server e a non analizzare ciò che viene fatto in rete dagli utenti, e infine una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, che ti permetterà di chiedere un rimborso entro il primo mese, in caso non ti trovassi bene con il servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.