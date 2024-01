Programmare in Python: tutto quello che c'è da sapere a 9,99 euro

Se sei appassionato di programmazione oppure desideri intraprendere una carriera in questo settore, non perdere l’opportunità di Udemy. Soltanto per un periodo limitato, potrai accedere al corso “Python Pro – La Guida Completa, da Zero a Professionista” al prezzo di soli 9,99 euro, anziché 69,99. Uno sconto pari all’86% per ben 18,5 ore di video on-demand, risorse scaricabili, accesso illimitato su dispositivi mobili e TV e un certificato di completamento.

Contenuti del corso proposto da Udemy

Il corso, tra i più venduti in Italia per Python 3.12, offre un’esperienza di approfondimento completa, sia teorica che pratica. Non è solo un tutorial, ma una guida che ti condurrà progressivamente alla conoscenza approfondita del Python 3.12 e del Paradigma Object-Oriented. Attraverso lezioni teoriche e pratiche, acquisirai competenze su ogni aspetto del linguaggio, dalle basi ai concetti avanzati come multiple inheritance, classi object e type, iteratori, e generatori.

Il vantaggio principale di corsi come questo sono l’accesso illimitato ai contenuti e alle risorse messe a disposizione, oltre agli aggiornamenti costanti nel tempo: l’ultimo risale a ottobre 2023, quando è stata inserita una nuova sezione di esercizi pratici ambientati nello spazio profondo, progettati per consolidare la tua conoscenza e introdurre argomenti avanzati come design patterns e data structures.

A chi è rivolto il corso?

Programmatori principianti desiderosi di migliorare le proprie competenze nello sviluppo di applicazioni

Sviluppatori con conoscenze introduttive di Python che vogliono approfondire il linguaggio

Coloro che sviluppano già in altri linguaggi e desiderano aggiungere Python al proprio curriculum

Chiunque voglia apprendere il paradigma object-oriented per utilizzarlo in diversi linguaggi di programmazione

Il corso “Python Pro – La Guida Completa, da Zero a Professionista” di Udemy è un’opportunità unica per acquisire competenze avanzate di programmazione a un prezzo imbattibile: approfitta dello sconto dell’86% per ottenere accesso illimitato a tutte le videolezioni a soli 9,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.