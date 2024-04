PROMO DA SOGNO per questo TV LG QNED 55": 4K, comandi vocali e design ultra Slim

Stai cercando una nuova Smart TV che possa garantirti una qualità video superiore per goderti al meglio i tuoi film e le tue serie TV preferite? Cerchi anche un modello ottimo per il gaming? Questa Smart TV LG QNED 55” sembra essere fatta apposta per le tue esigenze e oggi fortunatamente non devi spendere neanche tanto per averla grazie alla super promo di Amazon. Con un bel 10% di sconto, oggi puoi acquistarla alla modica cifra di 659,00€. Normalmente costa circa 800€, quindi in pratica stiamo parlando di un super taglio di prezzo che ti permette di risparmiare ben 140€. Niente male, vero?

TV LG QNED 55″: la Smart TV da compare subito

Questo modello è progettato per offrirti un colori più brillanti e puri rispetto a un TV LED tradizionale per un’esperienza visione ancor più strabiliante. Grazie alla tecnologia Quantum Dot e Nanocell potrai godere di immagini molto più nitide e luminose. Il tutto con l’iauto del processore A7 Gen 6 che vanta l’ingresso dell’AI, che lavora in background per ottimizzare automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando.

Inoltre, se sei un assiduo videogiocatore, questa Smart TV punta a offrire gaming 4K con 120 FPS inclusi con VRR e AMD FreeSync Premium per un gameplay sempre fluido e reattivo. Inoltre, puoi ovviamente accedere quando vuoi alle tue app di streaming preferite direttamente dal telecomando e sfruttare l’assistenza vocale con Thinq AI: la TV risponde ai tuoi comandi per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet. Il tutto racchiuso in un design ultra sottile ed elegante.

Acquistala subito approfittando della promo da sogno di Amazon e fai tua oggi stesso questa potente Smart TV che ti sorprenderà ad ogni visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.