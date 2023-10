Promo Flash Very Mobile: 120 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99€

Hai bisogno di una tariffa mobile che sia conveniente e ricca di vantaggi? Allora considera Very Mobile perché ha un’offerta flash che non puoi permetterti di perdere.

A soli 5,99 euro al mese, puoi ottenere 120 Giga di dati, minuti e SMS illimitati, rendendo questa una delle tariffe più convenienti sul mercato.

Promo Flash di Very Mobile: cosa include?

L’offerta ti permette di avere

120 Giga di Dati : Con 120 Giga a disposizione, puoi navigare, scaricare, guardare video in streaming e utilizzare le tue app preferite senza preoccuparti dei dati esauriti. Questo è un quantitativo generoso di dati che ti permette di godere appieno della tua esperienza mobile.

: Con 120 Giga a disposizione, puoi navigare, scaricare, guardare video in streaming e utilizzare le tue app preferite senza preoccuparti dei dati esauriti. Questo è un quantitativo generoso di dati che ti permette di godere appieno della tua esperienza mobile. Minuti e SMS Illimitati : Con chiamate e messaggi illimitati, puoi rimanere in contatto con amici e familiari quando vuoi, senza doverti preoccupare dei costi aggiuntivi.

: Con chiamate e messaggi illimitati, puoi rimanere in contatto con amici e familiari quando vuoi, senza doverti preoccupare dei costi aggiuntivi. SIM, Attivazione e Spedizione Gratis: Una delle cose migliori di questa offerta flash è che otterrai tutto questo senza alcun costo aggiuntivo. La SIM è inclusa, l’attivazione è gratuita e la spedizione è a carico di Very Mobile. Non dovrai preoccuparti di spese nascoste o sorprese sgradite.

Very Mobile ha pensato a tutto. Questa offerta flash è disponibile non solo per i nuovi clienti, ma anche per quelli che provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri. Questo significa che molte persone possono beneficiare di questa incredibile tariffa.

Very Mobile utilizza una rete con una copertura del 99,7%. In questo modo ovunque tu sia in Italia, puoi contare su una connessione 4G affidabile. Puoi navigare, comunicare e lavorare ovunque ti trovi.

Vuoi attivare questa offerta flash? È semplicissimo. Puoi farlo online, con spedizione gratuita, o recandoti in uno dei più di 3.000 negozi Very Mobile in tutta Italia. Scegli l’opzione che ti è più comoda e inizia a risparmiare.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta flash da Very Mobile. Risparmia e ottieni un’ampia quantità di dati, minuti e SMS a un prezzo incredibile. Unisciti a Very Mobile oggi stesso e goditi la convenienza e la flessibilità che meriti.