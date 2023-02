Promozione Norton 360: risparmia fino al 70% sul primo anno

Nell’ambito degli antivirus, prodotti come Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium rappresentano due tra le migliori scelte possibili.

Stiamo infatti parlando di suite di sicurezza proposte da Norton, ovvero un nome che non necessita di particolari presentazioni. Attiva dal 1990 nel contesto di antivirus e soluzioni simili, questa azienda è un vero e proprio pilastro del settore.

Questo successo, dovuto anche ai due suddetti prodotti, è figlio tanto della qualità proposta ai clienti quanto dell’enorme esperienza accumulata in più di 30 anni di attività.

Va anche detto che, grazie all’attuale promozione Norton 360, le suite di sicurezza risultano anche alquanto convenienti. Per tutto il mese di febbraio infatti, queste saranno disponibili con sconti che possono raggiungere anche il 70%.

Promozione Norton 360? Due suite tra le più apprezzate del settore a un prezzo clamoroso

Norton 360 Deluxe si presenta al pubblico come uno strumento che va ben oltre il classico strumento di rilevazione ed eliminazione dei malware.

Oltre tradizionale antivirus infatti, il pacchetto include anche una VPN, spazio cloud per proteggere i file più preziosi, un sistema di protezione della webcam e un’utility per monitorare il dark web. Il tutto per una protezione per un totale di 5 dispositivi diversi.

Il tutto, grazie al suddetto sconto del 70%, è disponibile per soli 29,99 euro per il primo anno invece dei 99,99 originali.

Norton 360 Premium, dal canto suo, si spinge ancora oltre, arrivando a proteggere ben 10 diversi device. In questo caso, lo sconto è del 63%: ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di questo strumento per soli 39,99 euro all’anno invece dei 109,99 di listino.

La promozione, che scadrà il prossimo 28 febbraio, rappresenta dunque l’occasione imperdibile di proteggere non solo il proprio PC Windows, ma anche Mac, smartphone Android e iPhone.

