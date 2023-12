Proteggi fino a 10 dispositivi con Norton e ottieni il 60% di sconto

Se la tua sicurezza online è una priorità, Norton 360 Premium è la soluzione completa che stavi cercando. Con un’incredibile offerta al 60% di sconto sul primo anno, adesso puoi garantire a 10 dispositivi contemporaneamente (fra PC, Mac, tablet o smartphone) una difesa avanzata contro le minacce online per soli 44,99 euro anziché 114,99. Il tutto all’interno di un’unica soluzione integrata.

Una protezione totale, per la tua tranquillità

Un antivirus avanzato per difenderti in tempo reale dalle minacce online, tuttavia, non è l’unico vantaggio di Norton 360 Premium. Anzi: riceverai, con un solo abbonamento, un gran numero di vantaggi e funzionalità. Tra quelli chiave, segnaliamo:

Secure VPN per navigare in modo anonimo e sicuro con una rete privata virtuale che impedisce il tracciamento delle tue attività online

per navigare in modo anonimo e sicuro con una rete privata virtuale che impedisce il tracciamento delle tue attività online Password manager per gestire facilmente e in modo sicuro le tue password, i dati delle carte di credito e altre credenziali online con strumenti avanzati

per gestire facilmente e in modo sicuro le tue password, i dati delle carte di credito e altre credenziali online con strumenti avanzati Backup nel Cloud : una prevenzione contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware

: una prevenzione contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware Protezione minori per gestire le attività online dei tuoi figli con sicurezza

per gestire le attività online dei tuoi figli con sicurezza SafeCam per PC : ricevi avvisi sui tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam e blocca immediatamente gli intrusi

: ricevi avvisi sui tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam e blocca immediatamente gli intrusi Dark Web Monitoring: monitoraggio costante e avvisi immediati se le tue informazioni personali finiscono nel Dark Web

Norton offre, inoltre, garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni. Se cerchi una protezione avanzata a un prezzo imbattibile, quindi, la promozione lanciata da Norton 360 Premium è sicuramente adatta alle tue esigenze: approfittane online, il primo anno è scontato del 60%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.