Prova gratis Apple Music per 1 mese: oltre 100 milioni di brani senza pubblicità

Hai la passione per la musica e vorresti provare un’esperienza diversa? Allora Apple Music potrebbe essere la scelta giusta per te. Il servizio streaming musicale della casa di Cupertino offre oltre 100 milioni di brani e più di 30 mila playlist senza pubblicità, con la possibilità di ascoltare l’intero catalogo su tutti i tuoi dispositivi, anche offline.

Se non l’hai mai provato prima, puoi ottenere 1 mese di Apple Music gratis iscrivendoti su questa pagina. La registrazione di un account è gratuita e richiede solo pochi minuti del tuo tempo libero.

Le funzionalità di Apple Music (e come estendere la prova gratuita da 1 a 6 mesi)

Tra le funzionalità esclusive di Apple Music si annovera l’audio spaziale, grazie al quale puoi sperimentare l’ascolto dei tuoi brani preferiti in un’altra dimensione. Non solo però, perché a questo si aggiunge anche Apple Music Sing, l’opzione esclusiva della piattaforma di musica in streaming che consente di cantare seguendo in tempo reale il testo della canzone.

A tutto questo si aggiunge poi l’ascolto della musica offline, su qualunque tuo dispositivo, senza contare che ogni brano o playlist è senza pubblicità. Poi, per gli amanti del genere, segnaliamo anche che Apple Music include il più grande catalogo di musica classica al mondo.

E se ritieni che 1 mese di prova sia insufficiente, c’è un’altra bella notizia: l’acquisto di un dispositivo idoneo ti permette di beneficiare non di uno ma di ben sei mesi gratis. Ecco la lista completa dei dispositivi compatibili: tutti gli iPhone, AirPods Pro, AirPods (di seconda e terza generazione), HomePod e HomePod Mini, AirPods Max, Beats (Studio Buds, Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Solo Pro, Fit Pro).

Puoi ottenere 1 mese gratis di Apple Music collegandoti a questa pagina. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà a 10,99 euro al mese, a meno che tu non scelga di effettuare la disdetta prima (senza costi aggiuntivi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.