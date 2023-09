PS5 con lettore ottico in sconto per POCHE ORE!

PS5 era introvabile e poi, pian piano, è diventata disponibile ovunque. Sono poi finalmente arrivati i primi sconti e, quello di oggi, è davvero da non perdere! PS5 con lettore ottico oggi costa solo 418,50€ grazie all’offerta eBay da urlo! Allo sconto del 28% si aggiunge quello del 10% che si ottiene tramite il codice SETTEMBRE2023. Affrettati, l’offerta è valida fino a mezzanotte!

PS5 nella variante più desiderata: con lettore ottico a bordo!

Il lancio di PS5 è avvenuto ormai qualche anno fa. Per moltissimo tempo, la console era introvabile ovunque e anche i più appassionati hanno avuto difficoltà a reperirne una. Con il tempo, è addirittura arrivato il tempo degli sconti!

Lo sconto di cui vi parliamo oggi vi permetterà di portare a casa PS5 con lettore ottico ad un prezzo davvero incredibile.

Questa variante della console Sony più amata è la più costosa, la più richiesta e, per molti, l’unica davvero da consigliare. Il vantaggio di avere il lettore ottico è la possibilità di acquistare i propri giochi preferiti anche dal vivo, venderli una volta terminati o prestarli ad amici e parenti. Il valore di questo tipo di console è proprio questo: un valore che, con il tempo e le prossime generazioni, forse si perderà.

Grazie al lettore ottico, la console può anche leggere i film su disco: in questo modo PS5 è davvero al centro dell’intrattenimento domestico.

Con il passare del tempo, sono stati lanciati giochi dedicati ed esclusivi che permettono di sfruttare al meglio le potenzialità della console.

Ecco il momento che tutti aspettavano: parliamo del prezzo! PS5 con lettore ottico oggi costa su eBay solo 418,50€. Il prezzo promozionale si ottiene inserendo il codice sconto SETTEMBRE2023 in fase di check out. Lo sconto totale in percentuale è del 28% oltre quello del 10% che si riceve attraverso il codice. Affrettatevi: lo sconto è valido fino alla mezzanotte del 28 settembre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.