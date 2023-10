PureVPN: maxi sconto del 75% sul piano all-in-one (+3 mesi gratis)

PureVPN ha scelto di rompere gli indugi in questo inizio di ottobre lanciando una maxi offerta sul piano PureMax, quello più completo: 75% di sconto e 3 mesi extra in regalo a tutti coloro che attiveranno il piano della durata di 2 anni. Il prezzo crolla così a 4,99 euro al mese. E se non si è soddisfatti del servizio, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 31 giorni.

PureVPN offre il piano completo in sconto del 75% per 2 anni

PureMax è il piano all-in-one per la sicurezza proposto da PureVPN, una delle VPN migliori sul mercato per funzionalità e rapporto qualità-prezzo. Il pacchetto completo include una VPN ad alta velocità, un robusto password manager, l’utilizzo della crittografia più potente al mondo e un utile strumento per salvaguardare la privacy.

Di listino costerebbe 19,95 euro, ma con l’ultima offerta il prezzo crolla a 4,99 euro al mese per 24 mesi. In più PureVPN regala 3 mesi extra a tutti coloro che sceglieranno uno dei tre piani della durata di due anni, incluso dunque PureMax.

Avere una VPN oggi non basta per essere al riparo da eventuali attacchi di malintenzionati. L’ideale sarebbe dotarsi innanzitutto di un password manager avanzato, così da conservare tutte le proprie password in un luogo sicuro.

L’altro step fondamentale per la propria sicurezza online è la crittografia di foto, documenti e video, specialmente se si conservano file importanti e di un certo valore.

Tutte funzionalità che PureMax racchiude in un unico abbonamento a un prezzo stracciato rispetto alla concorrenza.

Approfitta ora dell’offerta a tempo limitato di PureVPN per ottenere uno sconto del 75% sul piano completo di 2 anni e ricevere in regalo 3 mesi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.