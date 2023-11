La migliore QLED 50 pollici del mercato è in SCONTO!

Siete in cerca di una nuova TV QLED da 50 pollici? Ecco il modello 2023 di Samsung: la QE50Q60CAUXZT è oggi in super sconto eBay! Il prezzo? Arriva a soli 454,99€ grazie allo sconto del 34% più quello del 15% attivabile inserendo in check out il codice NOVEDAYS. L’offerta scadrà presto: approfittane subito!

QLED 50 pollici Samsung: impossibile trovare di meglio!

La Samsung QE50Q60CAUXZT non è una smart TV qualsiasi. Si tratta di un modello dotato del Processore Quantum Lite 4K: questo garantisce una velocità estrema nell’elaborazione dell’immagine che ottimizza ogni dettaglio per una definizione video impeccabile. La tecnologia Quantum Dot assicura contrasti elevati e profondità del colore piacevole. Arriva a riprodurre un miliardo di sfumature che trasformano ogni visione in piacevole momento di intrattenimento.

La qualità dell’immagine raggiunge livelli cinematografici grazie alla tecnologia Quantum HDR, che offre toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. Il sistema Dual LED migliora ulteriormente il contrasto tra toni caldi e freddi, per una resa cromatica eccellente.

Per gli appassionati di gaming, questa TV è perfetta. Con il Gaming Hub integrato, avrete accesso rapido ai vostri giochi preferiti.

In generale si tratta del pannello TV perfetto per tutti gli appassionati di sport, di gaming e di film. In tutte le situazioni, è in grado di adattare colori e visione in automatico non lasciando nulla al caso. Sicuramente, rispetto ai modelli presenti sul mercato, questo può essere considerato un modello di fascia molto elevata che garantisce una qualità elevatissima in ogni scenario di utilizzo.

La TV Samsung QLED QE50Q60CAUXZT QLED 4K da 50 pollici a un prezzo finale di 454,99€ su eBay è un modello consigliatissimo. Il prezzo è davvero basso: merito del doppio sconto del 34% oltre quello del 15% che si può ottenere inserendo il codice NOVEDAYS in fase di check out. Acquistatela subito se siete in cerca di una nuova TV da salotto di qualità, ma al prezzo più basso possibile.

