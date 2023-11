Qualità PREMIUM e potenza BRUTA: Xiaomi Pad 6 precipita su eBay

La Cyber Week di eBay è pronta per sorprenderti ancora una volta: l’eccellente tablet Android di fascia premium Xiaomi Pad 6 è in offerta a un prezzo niente male. Infatti, sfruttando il codice coupon esclusivo “PIT10PERTE2023”, quest’oggi il tablet a marchio Xiaomi può essere tuo al prezzo di 323€.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per scoprire fin da subito le eccellenti qualità estetiche del device di Xiaomi: possiamo notare un design dal forte sapore premium anche grazie alla scocca unibody in alluminio.

Xiaomi Pad 6 è in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente

Il tablet Android di Xiaomi monta un eccellente pannello da 11 pollici super smooth a 144Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core Qualcomm avvia in un istante qualsiasi app.

Xiaomi Pad 6 è alimentato da una mega batteria da 8840 mAh che ti accompagna senza fatica per un giorno intero, mentre quattro speaker con sound stereo e tecnologia Dolby Atmos ti sorprendono con un qualità audio indescrivibile.

Con un prezzo di vendita su eBay in forte sconto il tablet Android di fascia premium di Xiaomi è pronto per sorprenderti fin da subito; acquistalo subito e sfrutta la consegna rapida per riceverlo a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

