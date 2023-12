Questa Telecamera Motorizzata stana i ladri fino a 30 metri, anche di notte: prendila in OFFERTA

EZVIZ C8C Lite è una Telecamera Wi-Fi da Esterno con obiettivo 1080p. Si tratta di una Telecamera Motorizzata per esterni con copertura a 360°, visione notturna fino a 30m, rilevamento di persone, impermeabile, funziona anche con Alexa. Facile da installare, non è richiesto l’intervento di un tecnico. Oggi è scontata del 22%, quindi la paghi solo 69,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

EZVIZ C8C Lite telecamera: le caratteristiche

L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C Lite assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l’app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile. Quale aggiornamento rispetto al semplice rilevamento dei movimenti, l’algoritmo AI incorporato rileva in modo intelligente il movimento delle persone in tempo reale; quando le persone entrano nella tua area di rilevamento personalizzata, sarai avvisato immediatamente.

Il microfono con cancellazione del rumore integrato registra chiaramente i rumori, così potrai sentire e vedere cosa succede sul retro indipendentemente da dove ti trovi. Il microfono con cancellazione del rumore integrato registra chiaramente i rumori, così potrai sentire e vedere cosa succede sul retro indipendentemente da dove ti trovi. Grazie alla protezione IP65, C8C Lite è in grado di sopportare qualsiasi condizione atmosferica – sole, pioggia o neve. La telecamera protegge ciò che ami in modo affidabile, sempre.

