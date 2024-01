Questo Lettore di schede in OFFERTA legge fino a 4 SD diverse e in modo ULTRAVELOCE: prendilo ORA a SOLI 9 euro!

Beikell è un Lettore di Schede ad Alta Velocità 4 in 1. Doppio Connettore USB-C/USB 3.0 a SD/TF/MS/CF Card Reader Adapter con 4 Slot-Supporta SDHC/SDXC/Micro SD/MMC/Micro SDXC. Oggi puoi prenderlo a soli 9,99 euro grazie allo sconto del 33% + coupon 2€!

Caratteristiche prodotto

Dotato di un totale di quattro slot per schede SD/TF/CF/MS, supporta la lettura e la scrittura simultanee su 4 carte, evitando l’inserimento e la rimozione ripetuti della carta e un lettore di schede può soddisfare varie esigenze . Compatibile con schede SD/SDHC/SDXC/Micro SD/MMC/Micro SDXC/MS Duo/MS Pro Duo/CF ecc. Le porte USB C e USB 3.0 supportano il trasferimento di dati ad alta velocità fino a 5 Gbps, consentendoti di trasferire grandi quantità di foto e file in pochi secondi, evitando così lunghi periodi di attesa. Può essere utilizzato su dispositivi come computer, tablet o smartphone che supportano OTG ed è anche retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1. Nessun driver aggiuntivo richiesto, supporta la funzione OTG, collega direttamente il lettore di schede al tuo dispositivo di tipo C/USB A ed è subito pronto per l’uso. Supporto hot-swap, disponibile per sistemi Android, Mac OS, Chrome OS, Windows 10/8/7 e Linux.

Presenta 2 porte in 1 design USB-C/USB A 3.0.Il cavo da 50 cm lascia più spazio per altre porte senza bloccarle e una spia luminosa semplifica il controllo dello stato della connessione del dispositivo. Questo lettore di schede di memoria è compatibile con laptop, tablet, smartphone con porta USB-C, come MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro 2021/2020/2018, iPad Air 4, Galaxy S22/ S21/ S20/ S10 / S9/ Nota 10, Redmi Note 10 Pro/ Nota 9/ Nota 8, Surface Pro, Surface Book, Huawei P50/ P40/ P30/ P20 ecc.

