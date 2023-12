Questo smartphone indistruttibile con 12GB+256GB oggi lo paghi solo 149,99 euro: cosa aspetti?

CUBOT Kingkong 8 è uno smartphone letteralmente indistruttibile, con sistema operativo Android 13, batteria infinita da 10600mAh, combo 12GB+256GB, struttura Rugged, display 6.52″ HD+, Torcia LED da 5000LM, 48MP Fotocamera, certificato IP68, 69K, 4G e con Dual SIM/NFC/OTG/GPS oggi lo paghi solo 149,99 euro grazie al 21% di sconto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

CUBOT Kingkong 8: le caratteristiche

Alimentato dal processore octa-core MTK8788, con tecnologia di espansione della RAM che consente di espandere la RAM da 6GB a 12GB, CUBOT Kingkong 8 smartphone rugged offre la flessibilità, la convenienza e le prestazioni necessarie per gestire il multitasking intensivo, garantendo un’esperienza d’uso fluida. 256GB di memoria interna fino a 1TB, per archiviare tutte le foto, i video e le canzoni che desiderate senza compromessi. CUBOT Kingkong 8 rugged smartphone con un’impressionante batteria da 10600 mAh, ridefinisce il significato di rimanere connessi, esplorare e conquistare i grandi spazi aperti. Garantisce un utilizzo prolungato senza la necessità di ricaricare frequentemente. Anche in ambienti difficili, offre la massima tranquillità. Si trasforma in un power bank per caricare altri dispositivi.

Offre una potente torcia a doppio LED sulla parte superiore, con una luminosità fino a 5000 lumen, per illuminare il buio più profondo. Sia che stiate attraversando la natura selvaggia o navigando nella notte, vi assicura che non sarete mai lasciati al buio. Illuminate la vostra strada, sempre e ovunque. Particolarmente adatta per l’uso quotidiano, l’outdoor, il campeggio e l’escursionismo. Lanciati in un’esperienza visiva con l’ampio display a fori da 6.52 pollici HD+ del CUBOT Kingkong 8 smartphone indistruttibile. CUBOT Kingkong 8 smartphone offre immagini più nitide e dettagliate, che non si limitano a un semplice scatto di vita, ma contengono anche i panorami. Assicura che ogni esperienza visiva sia presentata con colori straordinariamente vibranti e ricchi, che aumentano ulteriormente l’immersione. Vanta un grado di protezione IP68/IP69K, resistente all’acqua, alla polvere, alle cadute e conforme alla certificazione MIL-STD-810H, per resistere a temperature estreme e condizioni difficili senza compromettere la funzionalità. Offre un’ottima soluzione per i lavoratori del settore edile, manifatturiero, dei trasporti e per gli appassionati di outdoor, ecc. E’ dotato di fotocamera principale da 48MP+fotocamera frontale da 16MP+fotocamera macro da 2MP.

CUBOT Kingkong 8 oggi lo paghi solo 149,99 euro grazie al 21% di sconto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.