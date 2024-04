realme 11 Pro: a questo PREZZACCIO non puoi perdertelo

Se sei alla ricerca di uno smartphone con ottime prestazioni e soprattutto economico, quest’offerta fa proprio al caso tuo: Amazon ha infatti ben pensato di proporti l’eccezionale realme 11 Pro in offerta all’incredibile prezzo di soli 226 euro, con un ottimo 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso realme.

realme 11: potenza al giusto prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua colorazione Astral Black, davvero elegante e perfetta per ogni circostanza, che ti permetterà di distinguerti da tutti i tuoi amici. Lo schermo di questo smartphone è davvero sensazionale, con un display curvo dotato di una frequenza d’aggiornamento da ben 120 Hz, che va a superare di molto la maggior parte dei modelli presenti sul mercato, garantendo il massimo della fluidità in ogni circostanza.

Realme 11 Pro è pensato per durare per ore e ore, grazie all’autonomia strabiliante garantita dalla batteria da ben 5000 mAh, che ti permette di arrivare serenamente alla fine della giornata senza pensieri, soprattutto senza la necessità stringente di portarti un powerbank per la ricarica extra. È poi presente anche un’interessante modalità di ricarica SUPERVOOC da ben 67W, grazie al quale riuscirai a ricaricarlo nel giro di appena 30 minuti.

Nulla da dire anche per il comparto fotocamere, grazie al sensore ProLight OIS da ben 100 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi dovunque ti trovi, senza perderti neanche il più piccolo dettaglio.

Al suo interno trovi poi una memoria molto capiente da ben 128 GB, dentro la quale potrai catalogare tutte le tue foto, video, eventuali file di lavoro in mobilità e tutto ciò che desideri, senza la costante preoccupazione di liberare spazio.

Ti bastano poco più di 220 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone in circolazione, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo realme 11 Pro in offerta a questo indirizzo, dato che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo e per questo potrebbe presto terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.