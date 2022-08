Realme 9 PRO: il telefono da 240€ che naviga in 5G e tanto tanto tanto altro

Uno smartphone che ha tutto, dalla A alla Z contiene al suo interno quello di cui sei in cerca. Semplicemente bello e curato nei minimi particolari. Realme 9 Pro 5G è ancora oggi un prodotto valido che ti consiglio senza ombra di dubbio.

Grazie al ribasso in corso, su Amazon lo sconto del 27% lo fa scendere a un prezzo nettamente conveniente. Se completi al’acquisto ora lo prendi con soli 240€ e credimi, non puoi che guadagnarne.

Le spedizioni non sono un problema, sono gratuite e veloci in tutta Italia. Se poi hai Prime ricevi il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza intoppi.

Realme 9 Pro 5G: lo smartphone che non ti fa scendere a compromessi

In questa colorazione nera scintillante ricorda una notte da esplorare. Realme 9 Pro 5G è uno smartphone che in mano sa il fatto suo e ti soddisfa fin dal primo utilizzo. Ovviamente non devi prenderci l’abitudine: monta Android con i servizi Google e da qui capisci che tutto quello che desideri, diventa realtà.

Display ampio con risoluzione avanzata. Persino lo streaming te lo godi senza problemi, ma non scendi a compromessi neanche con il gaming mobile o le applicazioni che più ami.

Processore Qualcomm con tanto di 128 GB di memoria per non aver mai problemi di spazio. Ci conservi sopra tutto ciò che ami senza dover star lì a cancellare foto e video ogni due per tre.

Non può mancare all’appello una fotocamera potente con ben tre obiettivi che riesce a catturare emozioni in ogni scatto e video. Anche nel buio ha ottimi risultati. E poi che dirti della batteria: non si scarica mai e quando accade, con la ricarica da 33W torna in pista nel giro di minuto.

Supporto al 5G, Dual SIM ed esperienza completa.

Uno smartphone da avere, approfitta del ribasso e porta a casa Realme 9 Pro 5G a soli 240€ su Amazon con lo sconto in corso. Se vuoi paghi anche a Tasso Zero al checkout.

