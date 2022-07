Realme C30, il nuovo entry-level elegante e potente ufficiale in Italia

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, ha presentato oggi ufficialmente un potente smartphone entry-level, realme C30, dal particolare design a righe verticali che cattura l’attenzione a prima vista. Come sempre, realme continua ad abbracciare il motto “Dare to Leap” offrendo anche smartphone entry-level senza precedenti ai giovani di tutto il mondo.

Le migliori prestazioni nel segmento grazie al processore Unisoc T612 e UFS 2.2

Equipaggiato con il potente processore Unisoc T612, realme C30 ha ottenuto un punteggio di 224.233 su benchmark AnTuTu. Inoltre, C30 è dotato di Ultra-Fast Storage (UFS) 2.2 in grado di fornire una velocità di lettura e scrittura dei dati il doppio più veloce rispetto a eMMC 5.1. La tecnologia UFS 2.2 si trova principalmente su modelli di smartphone di fascia medio-alta; in controtendenza, realme C30 – smartphone entry level – è dotato di questa soluzione.

Progettato per essere lo smartphone entry-level più elegante nel 2022, realme C30 è dotato di un design a righe verticali ed è sottile 8,5 mm, e combina allo stesso tempo estetica e comodità nell’utilizzo. realme C30 è il telefono più sottile del segmento e il design della trama dynamic lo rende moderno e di tendenza. realme C30, come anche gli altri smartphone della serie C di realme, è dotato di una robusta batteria da 5000mAh e può durare fino a 35 giorni in standby.

Configurazione, colori, prezzo e disponibilità

Lo smartphone in configurazione 3+32 GB è disponibile in 3 varianti di colore: Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black. realme C30 sarà in vendita a partire da oggi, 25 luglio, nei negozi delle catene Euronics, Expert e Trony al prezzo di 139,99 euro.