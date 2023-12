realme Narzo 50i Prime è il BUDGET PHONE da acquistare per NATALE (74€)

Giusto in tempo per i regali di Natale l’eccellente smartphone di fascia economica realme Narzo 50i Prime è in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Sfruttando lo sconto del 4%, infatti, il terminale Android del colosso cinese crolla ad appena 74€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Leggerissimo, sottile e con un design minimal e giovanile, lo smartphone a marchio realme si presta come un prodotto adatto all’utilizzo quotidiano fatto di telefonate, navigare online e sui social, visione di contenuti multimediali e non solo.

realme Narzo 50i Prime costa davvero una sciocchezza su Amazon: occasione shock

realme Narzo 50i Prime monta un buon pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione, una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e un processore octa core affiancato da 3/32 GB di memoria espandibili fino a ben 1TB con microSD. Inoltre, sul retro è presente una fotocamera con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di buona qualità.

Insomma, cosa stai aspettando? Ti bastano appena 74€ su Amazon per mettere le carrello uno smartphone Android economico ideale come device secondario o come telefono principale per i task quotidiani più semplici; sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione.

