Realme, offerte BOMBA con 828 realme Fan Festival: ecco tutte le PROMO

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, lancia la campagna Keep it real, che celebra il 4° anniversario della nascita di realme e incoraggia i giovani di tutto il mondo a essere se stessi e a esprimersi per cambiare il mondo. Per celebrare questa speciale occasione, realme dedica ai fan di tutto il mondo offerte e promozioni per un valore complessivo di 100 milioni di euro.

Buon compleanno realme con la promo 828!

Da oggi, 22 agosto, è possibile acquistare online un’ampia selezione di dispositivi realme a un prezzo promozionale. I protagonisti di questa incredibile promozione, valida fino al 4 settembre, sono Narzo 50 A Prime, nella fascia di prezzo di 200 euro e un’offerta esclusiva su realme 9 Pro+ Free Fire edition al prezzo di 369 euro anzichè 419 euro. Inoltre, GT NEO 3 80W è disponibile a un prezzo più vantaggioso che mai, a partire da 499 euro con uno sconto di 50 euro e un coupon di 50 euro. È inoltre possibile richiedere un esclusivo buono cash di 8,28 euro su realme.com.

Ecco nel dettaglio alcune delle offerte più interessanti proposte da realme e disponibili su Amazon (tra parentesiil prezzo scontato):

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.