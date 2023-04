realme Pad mini sprofonda su Amazon: ora costa POCHISSIMO (139€)

L’offerta Amazon di oggi sul tablet Android economico realme Pad mini è una di quelle occasioni che non puoi assolutamente farti scappare. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 22%, il tablet del colosso cinese crolla ad appena 139€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il prezzo evidentemente molto vantaggioso, il device è realizzato con materiali di buona qualità ed è in grado di soddsifare le tue esigenze quotidiane senza passi falsi.

C’è uno sconto del 22% su Amazon per l’ottimo realme Pad mini: affare d’oro

Sottile, leggero e con un telaio in alluminio, frontalmente trova posto un bel pannello da 8.7 pollici ad alta risoluzione accompagnato da una fotocamera per selfie e videochiamate di qualità. Sotto il cofano una batteria da 6400 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza problemi, mentre un processore octa core Unisoc avvia in un istante le app di cui hai bisogno.

Apprezzato da tantissimi utenti in tutto il mondo, realme Pad mini è il tablet perfetto da utilizzare come dispositivo secondario per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il tablet Android economico di realme fintanto che è ancora in sconto del 22% su Amazon. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.