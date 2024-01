realme Pad SPROFONDA del 37% su eBay: risparmio TOP di 95 euro

Se per questo inizio 2024 hai l’obiettivo di stringere tra le mani un nuovo tablet Android bello, solido, di design e con una scheda tecnica decisamente valida, sappi che l’eccellente realme Pad è al centro di una scioccante offerta su eBay.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 37% che ti permette di risparmiare ben 95€, quest’oggi il tablet del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra regalo di appena 164€.

Il tablet Android super stiloso realme Pad è in vendita su eBay a un prezzo ridicolo

Stiamo parlando di un device che non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli ben più costosi, neppure dal punto di vista del design. Realme Pad, infatti, sfoggia un telaio unibody realizzato interamente in alluminio e un bellissimo pannello a risoluzione 2K ideale per guardare tutti i video che vuoi a dettagli altissimi.

Come se non bastasse, il tablet del colosso cinese vanta anche un comparto audio di alto livello – ci sono ben quattro speaker stereo a tecnologia Dolby Atmos – e c’è anche posto per una mega batteria da 7100 mAh che ti accompagna per ore e ore.

Non farti assolutamente scappare questo sconto fuori scala di eBay sul tablet a marchio realme, quest’oggi addirittura in vendita con tanto di consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

