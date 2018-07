Di Cristiano Ghidotti, 18 luglio 2018

Nuovo top di gamma nel catalogo del produttore, Alcatel 5V fa il suo debutto ufficiale anche nel nostro paese portando con sé alcune caratteristiche degne di nota e posizionandosi sul mercato a un prezzo interessante. È lo smartphone con il display più grande fin qui lanciato dal brand, che va così a strizzare l’occhio a coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di esperienza visiva durante la riproduzione dei contenuti multimediali.

Alcatel 5V: tutti i dettagli

A identificare il design di Alcatel 5V sono le linee morbide e gli angoli arrotondati, sia per quanto riguarda il perimetro del pannello sia relativamente alla scocca. Anche la scelta di implementare un vetro 2.5D va in questa direzione. È caratterizzato da una finitura lucida, in linea con il trend attuale del mercato. La parte frontale è quasi per intero occupata dallo schermo (il rapporto screen-to-body supera abbondantemente l’80%), che nella parte alta ospita un notch con altoparlante, sensori e fotocamera frontale.

L’unica colorazione disponibile al lancio per l’Italia è Spectrum Blue, almeno stando a quanto riportato sulle pagine del sito ufficiale, mentre in altri territori viene proposta anche la tinta Spectrum Black, entrambe visibili nell’immagine seguente. Le dimensioni sono 153,7×74,55×8,5 mm, il peso si attesta a 156 grammi.

Scheda tecnica (↑)

Come già sottolineato, il vero punto di forza dello smartphone è rappresentato dal display FullView 19:9 da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1500×720 pixel). Una diagonale ampia, che risponde alle esigenze di coloro che desiderano un pannello dalle dimensioni generose per riprodurre i propri contenuti multimediali preferiti, senza però accettare compromessi in termini di form factor. Ogni operazione è gestita dal processore octa core MediaTek Helio P22 affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per lo storage, espandibile ricorrendo all’utilizzo di microSD fino a 128 GB.

Sul retro, la doppia fotocamera da 12+2 megapixel (con focus fisso e flash LED, apertura f/2.2 e f/2.4) è potenziata dall’impiego dell’intelligenza artificiale che riconosce in modo del tutto automatico il tipo di scena inquadrata (ritratto, notturna, scarsa luminosità, cibo, animali, piante, spiagge, cielo, retroilluminazione) e di conseguenza regola i parametri di scatto (contrasto, saturazione, luminosità, nitidezza e risoluzione) per ottenere un risultato convincente. Alcatel ha battezzato questa soluzione SmartCam Duo. Può inoltre registrare video con una definizione massima che arriva al Full HD (30 fps). Sopra lo schermo, all’interno del notch, trova invece posto il sensore frontale da 8 megapixel per i selfie con apertura f/2.8 che durante l’acquisizione dei filmati arriva a 720p (30 fps).

Il lettore di impronte digitali è posizionato sul retro, ma per lo sblocco dello smartphone è possibile ricorrere anche alla tecnologia Face Key dedicata al riconoscimento facciale che in soli 0,5 secondi analizza 106 punti strategici del volto accertando così l’identità dell’utente. Non mancano poi WiFi 802.11b/g/n, 4G LTE Cat. 4 (150/50 Mbps), Bluetooth 4.2, NFC e GPS. Completano la scheda tecnica un doppio microfono per la riduzione del rumore, il jack audio da 3,5 mm per la connessione di cuffie e auricolari, il sintonizzatore radio FM e la batteria da 4.000 mAh che garantisce un’autonomia fino a 550 ore in standby e che si ricarica da 0% a 100% in due ore e 48 minuti.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.1 Oreo. In tema software va segnalato anche il pieno supporto a Google Lens per ottenere informazioni su qualsiasi cosa circonda l’utente, semplicemente inquadrandolo con la fotocamera: dai monumenti durante la visita di una città a prodotti di qualsiasi genere.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il debutto di Alcatel 5V sul mercato italiano è immediato, al prezzo di 249 euro.