Di Giacomo Barbieri, 6 Settembre 2019

Durante IFA 2019, LG ha annunciato G8x ThinQ, successore diretto del già ottimo G8s ThinQ arrivato sugli scaffali del mercato italiano appena poche settimane fa. Cambia la forma, che riprende le linee del V50 ThinQ, e arriva l’accoppiata con l’LG Dual Screen, che migliora sui feedback degli utenti. Un’alternativa semplice, efficace e subito già disponibile allo smartphone pieghevole.

LG G8x ThinQ: tutti i dettagli

Le dimensioni dello smartphone sono di 159.3 x 75.8 x 8.4 mm per 192 grammi di peso, mentre quelle della cover Dual Screen sono 165.96 x 84.63 x 14.99 mm per 134 grammi di peso. In totale, quindi, l’accoppiata G8X + Dual Screen risulta avere un peso complessivo di 326 grammi. Dual Screen si connette allo smartphone non più attraverso i Pogo Pins (come su V50 ThinQ) ma attraverso la porta USB-C.

Scheda tecnica (↑)

Il display dello smartphone è da 6.4” OLED FHD+ FullVision con risoluzione 2340 x 1080 (403 ppi) con rapporto di visione 19.5:9 con supporto all’HDR10. Il display del Dual Screen ha le stesse dimensioni, risoluzione e rapporto d’aspetto, e aggiunge, rispetto alla versione precedente accoppiata con V50 ThinQ, un Cover Display da 2.1”, che può visualizzare informazioni come orario, data, carica della batteria, notifiche e un meccanismo 360 Freestop Hinge che permette di bloccare l’orientazione del secondo schermo in qualsiasi posizione (la versione precedente permetteva di bloccarlo solo in due posizioni).

Il chip è lo Snapdragon 855 con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM con espansione tramite microSD fino a 2 TB.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 12 MP (f/1.8, pixel da 1.4 micrometri e angolo di visione da 78°) con OIS e una fotocamera super wide da 13 MP (f/2.4, pixel da 1.0 micrometri e angolo di visione a 136°). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/1.9, pixel da 1.6 micrometri, angolo di visione a 79°).

Il comparto audio, caratteristica significativa dei top di gamma LG, è composto da un impianto stereo composto da due speaker di 1.2 W ciascuno, 32-bit Hi-Fi Quad DAC ottimizzati da Meridian Audio e supporto al DTS:X 3D Virtual Surround.

La batteria è da 4.000 mAh con Fast Charge 4.0 con ricarica wireless con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0. La connettività include Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, porta USB-C 3.1, radio FM.

LG G8X ThinQ resiste ad acqua e polvere con la certificazione IP68, passando il test MIL-STD-810G. Dispone di sensore per il riconoscimento delle impronte digitali in-display, che rende più facile l’accesso tramite riconoscimento biometrico con Dual Screen.

Disponibilità e prezzo (↑)

LG G8X ThinQ e LG Dual Screen saranno disponibili nella colorazione Aurora Black. Non è ancora disponibile un prezzo consigliato per il mercato italiano.