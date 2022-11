Redmi Note 11 e 11 Pro+ 5G: il Black Friday è finito ma lo sconto rimane!

Il periodo di Black Friday ci ha sicuramente offerto sconti importantissimi in tantissimi prodotti. Tuttavia, pur essendo appena trascorsi questi giorni, i grandi sconti continuano a farsi largo. Oggi infatti parliamo di uno dei migliori acquisti che potete fare in ambito smartphone, pariamo infatti del Redmi Note 11 e 11 Pro in offerta su eBay. Non dilunghiamoci oltre e vediamoli nel dettaglio.

Redmi Note 11 (4+128)

Si tratta di un entry-level di tutto rispetto, con uno snapdragon 680 Octa Core e un display veramente bello da 6.43 pollici FHD+ amoled. Il refresh-rate del display è di 90 Hz e anche il comparto fotografico è assolutamente sufficiente per la vita di tutti i giorni. Redmi Note 11 monta infatti quattro fotocamere sul retro (50MP + 8MP + 2MP + 2MP) e una fotocamera interna da 13 MP.

Come sistema operativo troviamo ovviamente Android 11 con MIUI 13 e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica fino a 33W super veloce.

Questa versione con 4 GB di RAM e 128 di archiviazione era disponibile a 195€, ma la troverete su eBay all’incredibile sconto di 175,5€. Cosa aspetti?

Redmi Note 11 (6+128)

Identiche specifiche tecniche a meno, ovviamente, della configurazione della RAM che passa da 4 a 6 GB. Ideale quindi per mantenere comunque un prezzo molto contenuto pur sfruttando, soprattutto in scenari multiapplicazione, prestazioni superiori.

Questo taglio prima dello sconto era disponibile a 204€ ma adesso potrai acquistarlo a soli 183,60€. Non fartelo scappare.

Redmi Note 11 Pro+ 5G (6+128)

Passiamo ovviamente ad un livello superiore, con la versione Pro+ 5G. Questa monta un processore decisamente più prestante, il 920 MediaTek Dimensity. Display amoled FHD+ da 6,67 pollici. Il comparto fotografico è decisamente performante, con quattro fotocamere esterne e interne da 108 MP + 8 MP + 2 MP.

Anch’esso basato su Android 11, compatibile, come abbiamo detto, con il 5G. La batteria è amch’essa motlo prestante da 4500 mAh con supporto all’ipericarica da 120W.

Questo taglio è già decisamente prestante ed era acquistabile a 349€, lo potrete trovare sul sito ufficiale eBay a soli 314.10€.

Redmi Note 11 Pro+ 5G (8+256)

Si tratta della versione più prestante di tutte. Sicuramente prestazioni al top, grazie alla memoria RAM da 8 GB. Ma non è tutto, perché anche lo spazio di archiviazione raddoppia per conservare foto, video e informazioni a voi più care sempre al sicuro.

Questa versione era disponibile a 399€ ma sul sito ufficiale eBay la potrete acquistare a 359,10€. Cosa aspetti?

Per ottenere maggiori informazioni sugli sconti eBay black friday clicca qui

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.