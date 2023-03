Redmi Note 11s, solo su eBay il mediogamma COSTA POCHISSIMO (-38%)

Il super mediogamma Redmi Note 11s è uno degli smartphone Android più apprezzati degli ultimi mesi, ma solo oggi hai la possibilità di pagarlo davvermo molto poco grazie a questa offerta di eBay. Infatti, con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare subito ben 113€, il device a marchio Redmi crolla ad appena 185€.

Caratterizzato da un bel design colorato e giovanile, Redmi Note 11s monta un bellissimo pannello AMOLED super fluido da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità.

Il Redmi Note 11s è in super offerta su eBay: solo oggi costa appena 185€

Malgrado il prezzo conveniente e super aggressivo, lo smartphone del colosso cinese sfoggia una scheda tecnica molto convincente: il processore octa core è affiancato da una batteria da ben 5000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida per tantissime ore di autonomia.

Inoltre, come se non bastasse Redmi Note 11s vede la presenza di un modulo fotografico posteriore dotato di quattro lenti di cui la principale da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale): scatta tutte le foto che vuoi e registra video ad altissima risoluzione per rivivere i tuoi momenti più cari al massimo dei dettagli.

Con questa offerta di eBay non hai più nulla da desiderare in ambito mobile: Redmi Note 11s è uno smartphone perfetto per telefonare, chattare, ascoltare la musica, navigare in rete, guardare video e molto altro ancora. Ad appena 185€ ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.