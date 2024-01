Redmi Note 13 6+128 GB al MINIMO STORICO su Amazon (ESCLUSIVA)

Il nuovo Redmi Note 13, nella versione 6+128GB, è in vendita su Amazon al minimo storico di 179,90 euro, grazie all’offerta a tempo delle ultime ore. Rispetto al prezzo di listino di 199,90 euro, risparmi dunque 20 euro. La promo attuale è un’esclusiva Amazon, con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate a interessi zero da 35,98 euro al mese.

Tra i principali punti di forza del nuovo Note 13 di Redmi si annoverano la tripla fotocamera da 108MP, il display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e la ricarica rapida fino a 33W. Tutte caratteristiche che lo rendono uno dei nuovi base medi di gamma economici più interessanti di questo inizio anno.

Redmi Note 13 al prezzo più basso su Amazon

“Solo scatti iconici”. Recita così il claim di Redmi, andando ad evidenziare uno degli elementi di maggiore spicco della nuova generazione della famiglia Note. E il comparto multimediale fa di tutto per confermare le aspettative iniziali.

A partire dalla fotocamera principale da 108MP, capace di scattare foto ultra-nitide in qualsiasi condizione di luce. A completare il sistema camere anche una ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP.

Un altro punto di forza è il display AMOLED da 6,67 pollici, con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco pari a 1.800 nit. Difficile, se non impossibile, trovare un pannello migliore di questo sotto i 200 euro.

Cogli al volo l’offerta esclusiva Amazon sul Redmi Note 13, che nella versione da 6+128GB è in vendita a soli 179,90 euro (prezzo più basso). L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.