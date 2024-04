Redmi Note 13 oggi COSTA POCHISSIMO: prezzo minimo col TRUCCO SEGRETO

Con l’ultima promozione folle lanciata da eBay, hai la possibilità di portarti a casa il potente Redmi Note 13 ad un prezzo poche volte così basso. Solo oggi lo paghi pochissimo. In che modo? Sfruttando questo trucco segreto di cui vi parleremo. Al momento del pagamento, inserisci il codice PSPRAPR24 e avrai dalla tua uno sconto unico. Così che potrai pagare solamente 149,00 euro, un costo mai così conveniente e che non devi lasciarti scappare per nessun motivo. Lo trovi nella colorazione Nera e con la garanzia italiana inclusa. Sfrutta subito il trucchetto e non te ne pentirai, è un’offerta shock.

Codice coupon: PSPRAPR24

Redmi Note 13: 8 GB di RAM per una potenza inaudita

Ritenuto uno dei migliori smartphone in assoluto per rapporto qualità-prezzo, questo Redmi Note 13 deve essere tuo sfruttando il trucco segreto di cui vi abbiamo parlato. Si tratta di un device Android perfetto per chi non ha troppe esigenze ma al tempo stesso vuole godere di prestazioni ottime. Con un display touchscreen da 6.67 pollici, avrai dalla tua una risoluzione pari a 2400×1090 pixel con colori vivi e una luminosità impeccabile. E non mancano le peculiarità anche sotto la scocca.

A partire dal modulo 5G, che dà modo di avere dalla tua una navigazione in internet eccellente e un trasferimento dati mai così efficiente. E non mancano le connettività Wi-Fi e il GPS. Un prodotto con ben pochi competitor, che lo rende di spicco con la sua fotocamera. Il comprato fotografico ha infatti una lente principale da 100 megapixel, per poter scattare foto di alta qualità con risoluzione di 11547×8860 pixel e di registrare video Full HD con risoluzione di 1920×1080 pixel. Completa il quadro lo spessore di 7.6mm, contenuto per essere portato ovunque tu voglia.

Riscatta subito il coupon e goditi lo sconto ultra, hai uno smartphone perfetto e lo paghi pochissimo.

