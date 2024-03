Redmi Note 13 Pro è pronto a SORPRENDERTI: sconto HOT del 36% su eBay

Quest’oggi eBay è ancora una volta al tuo fianco per sorprenderti con una stupefacente offerta in ambito mobile, in questo caso presentando l’eccellente top di gamma Redmi Note 13 Pro 5G a un prezzo davvero molto conveniente.

Popolarissimo per il suo incredibile comparto hardware – la versione in vendita su eBay è la più potente di tutte, con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna -, il device del colosso cinese può essere tuo ad appena 319€ con tanto di sconto immediato del 36%.

L’eccellente Redmi Note 13 Pro 5G costa pochissimo su eBay: occasione shock

Redmi Note 13 Pro 5G monta un eccellente pannello Super QPD da 6.67 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano è presente un velocissimo processore octa-core Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, e con a bordo anche un velocissimo modem 5G, Redmi Note 13 Pro 5G monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 200MP.

Solo con lo sconto immediato del 36% su eBay hai a disposizione la possibilità di pagarlo come un comune mid-range, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo. Ricorda, infine, che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo anche in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

