Butta la vecchia ciabatta! Con questa Multipresa smart a comando vocale in OFFERTA ci colleghi fino a 8 spine!

La ciabatta Multipresa Smart wifi compatibile con Alexa & Google Home consente di collegare fino a spine Schuko e 4 USB, senza più bisogno della spina ma direttamente col cavo. Vanta perfino una Funzione Timer, la Protezione da Sovraccarico e la possibilità di gestirla tramite app. Tutto a vantaggio anche della bolletta della luce. Ora la paghi solo 28,99 euro, applicando con una semplice spunta un coupon da 7 euro. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Refoss Multipresa Smart: le caratteristiche tecniche

Refoss è una multipresa smart wifi adatta per iOS 13 o Android 6.0 o versioni successive, compatibile con Alexa (Echo e Echo Dot) e Google (Assistant, Home, Nest Home). Non è richiesto alcun hub. Tre prese AC possono essere controllate separatamente. È possibile controllare più dispositivi contemporaneamente. La corrente massima di ingresso di ogni porta USB è di 2.4A. La corrente massima di ingresso di ogni presa CA è di 10A. Controllo remoto anche tramite app, utilizzando l’app gratuita eHomeLife per controllare ciabatta multipresa smart ovunque e in qualsiasi momento.

E ancora, vanta Timer e programmazione, Controllo di gruppo, la funzione alba/tramonto per accensione e spegnimento automatici. Utilizza circuito di protezione da sovraccarico, custodia ignifuga PC&ABS, coperture a prova di bambino, cavo di alimentazione da 1,8 m e cavo di alimentazione in rame AWG da 1,5 mm² per garantire la massima sicurezza.

