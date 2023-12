Regalo di Natale Last minute: confezione da 80 Praline Lindt Lindor 1kg a soli 23 euro!

Ancora indecis* sui regali? Confezione Lindt lindor praline di cioccolato al latte, 80 cioccolatini, in confezione assortita maxi formato 1kg, oggi a soli 23,74 euro. Risparmi circa 6 euro sul prezzo usuale.

Confezione Lindt lindor praline di cioccolato al latte

L’irresistibile scioglievolezza di Lindor, creata per te dai Maîtres Chocolatiers Lindt. Lindor è l’iconica pralina dall’incarto rosso e doppio fiocco: un guscio croccante di finissimo cioccolato al latte racchiude un ripieno scioglievole, irresistibile.

Lindor nasce nel 1949 da passione e dedizione dei Maîtres Chocolatiers: la tua coccola quotidiana, per il tuo momento di estasi, disponibile in diversi gusti e formati. Da più di 175 anni, Lindt seleziona cacao pregiatissimo e gli ingredienti migliori per dare vita a capolavori di cioccolato.

Confezione Lindt lindor praline di cioccolato al latte, 80 cioccolatini, in confezione assortita maxi formato 1kg, oggi a soli 23,74 euro. Risparmi circa 6 euro sul prezzo usuale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.