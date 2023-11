Rendi casa PIU' SICURA grazie al BLACK FRIDAY: con questo KIT DI SORVEGLIANZA sarà come ALCATRAZ

Reolink 4K PoE è un completo Kit di Videosorveglianza Esterno, che renderà la tua casa inespugnabile come Alcatraz! Grazie al Black Friday lo paghi molto meno, solo 439,99 euro, grazie allo sconto del 34%! Inoltre, puoi anche pensare di regalarlo, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024! Otterrai fino a 4 telecamera, nitida visione notturna e rilevamento di animali o oggetti per evitare falsi allarmi.

Reolink 4K PoE Kit Videosorveglianza Esterno: le caratteristiche

Reolink 4K PoE è un completissimo Kit Videosorveglianza Esterno, con capacità di rilevamento Uomo/Veicolo oltre che di animali e oggetti per evitare falsi allarmi. NVR 8CH 2TB + 4x Telecamere da Esterno, così da controllare ogni angolazione della casa o del negozio che vuoi proteggere. Visione Notturna Infrarossa fino a 30 metri, così potrai dormire sogni tranquilli. La memoria è espandibile fino a ben 12TB, quindi salverai tantissimi video. Non dovrai temere che pioggia e umidità rovinino telecamere o cavi, grazie al fatto che sia impermeabile con certificazione IP66. Puoi anche parlare con chi bussa quando non ci sei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.