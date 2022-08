Revolut: carta e conto per gestire il denaro in modo intelligente

Tenere sempre sotto controllo il proprio stato finanziario, soprattutto in periodi di crisi e inflazione come quello in cui stiamo vivendo, è molto importante.

In questo senso, scegliere un conto online abbinato a una carta di debito può essere essenziale, soprattutto se il tutto viene supportato da un’app mobile degna di tale nome.

Nel settore specifico, l’offerta di certo non manca: sono decine e decine i servizi, almeno superficialmente, interessanti. Molti di essi però, hanno costi nascosti e difficoltà operativi che limitano molto la libertà d’azione.

A distinguersi dalla massa sono poche piattaforme tra le quali, senza ombra di dubbio, spicca Revolut.

Stiamo parlando di una delle carte più diffuse al mondo, forte di condizioni molto favorevoli e di un’app che permette una gestione intelligente delle proprie finanze.

Con Revolut è possibile gestire il proprio denaro a 360 gradi

Revolut è una carta che permette di effettuare e ricevere pagamenti in grande semplicità con chiunque e in più di 200 paesi. La possibilità di effettuare investimenti, anche con un singolo euro, in settori come criptovalute e materie prime, rappresenta un fattore non comune in questo genere di piattaforme.

A questi vantaggi si affianca l’utilissimo salvadanaio virtuale: questo permette, passo passo, di raccogliere gli spiccioli per ottenere poi un vero e proprio gruzzolo.

Il sistema di gestione avanzata degli abbonamenti periodici poi, permette di evitare spese involontarie o di arrivare alla scadenza di Netflix e Amazon Prime, per esempio, senza denaro per effettuare tempestivamente il rinnovo.

Non solo: Revolut si rivela anche una delle migliori soluzioni per chi viaggia di frequente. Oltre a servizi specifici che aiutano in fase di organizzazione del viaggio, la carta offre fino al 10% di cashback su transazioni che riguardano l’affitto di alloggi.

I pass economici per le aree lounge poi, offrono un plus di tutto rispetto in tal senso. Il tutto, tra le altre cose, è disponibile con il piano base di Revolut a titolo gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.