Ricevi 400€ di sconto con Sky Glass Super Promo: ecco come fare

In occasione del Black Friday, Sky ha lanciato l’offerta Sky Glass Super Promo, con la quale è possibile ottenere fino a 400 euro di sconto sull’acquisto della nuova TV di Sky. Per ricevere lo sconto massimo occorre seguire pochi semplici passaggi. Innanzitutto, la pagina dedicata all’offerta è disponibile a questo link.

Come ricevere 400 euro di sconto con Sky Glass Super Promo

Una volta che ti sei collegato alla pagina dell’offerta Sky Glass Super Promo, individua il modello Sky Glass da 65 pollici e premi su “Acquista ora“. Si aprirà una nuova pagina, dove potrai scegliere tra le altre cose il colore. L’importante, in questo passaggio, è confermare il pagamento in un’unica soluzione, requisito indispensabile per beneficiare dello sconto di 400 euro. Premi dunque “Continua” per andare avanti.

Nella pagina successiva verrà visualizzata l’offerta Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), attiva di default al prezzo promozionale di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Volendo, puoi scegliere di aggiungere uno o più pacchetti Sky tra quelli disponibili. Al termine, fai clic sul bottone “Acquista” per completare l’acquisto.

Grazie alla campagna Sky Glass Super Promo, il modello da 65 pollici è in offerta a 893 euro invece di 1.293 euro. Previsti sconti anche per i modelli da 55 e 43 pollici, rispettivamente di 250 euro e 200 euro. Se invece scegli il pagamento a rate, otterrai uno sconto pari a 100 euro su tutti e 3 i modelli e la possibilità di dilazionare la spesa in 48 rate.

L’offerta Sky Glass Super Promo è disponibile su questa pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.