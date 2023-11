Ring Intercom+ Echo Pop: il BlackFriday è QUI!

Possiamo dire che il BlackFriday sia tra noi? Questa promo ne è la conferma! Ecco il Ring Intercom di Amazon in bundle con Echo Pop ad un prezzo a dir poco straordinario: SOLO 54,99€! Parliamo del 62% di sconto Amazon! Approfittane immediatamente!

L’offerta che vi farà perdere la testa: Ring Intercom e Echo Pop insieme!

Sarebbe bello che anche il citofono di casa fosse smart vero? Beh, ecco trovata la soluzione: il Ring Intercom di Amazon.

Si tratta di un device che, in pochissimi passaggi, vi permette di remotizzare il citofono di casa. Questo device è compatibile con la maggior parte dei citofoni presenti nelle nostre case e, grazie al kit incluso in confezione, è di facilissima installazione.

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile attraverso micro-USB che, in base alla frequenza di utilizzo dei device, durerà fino ad oltre 6 mesi. Questo dispositivo è davvero affidabile, funziona in modo egregio e permette di controllare da qualsiasi parte del mondo il proprio citofono. Permette ovviamente di interagire con chi è dall’altra parte della cornetta oltre che con lo smartphone, anche attraverso i dispositivi Echo in casa.

In questa offerta è compreso il nuovo Echo Pop: si tratta del più piccolo dispositivo abilitato Alexa della famiglia, ma non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Il dispositivo è molto compatto e si inserisce perfettamente nel contesto casalingo. Senza dubbio, questo è il device perfetto per controllare con la propria voce tutti i dispositivi smart presenti nella propria casa.

Il pacchetto che include Ring Intercom e l’Echo Pop è una di quelle offerte da non lasciarsi scappare!

Arriviamo alla parte più interessante: il prezzo! Oggi Amazon sconta questo bundle del 62%! Percentuale più elevata mai registrata. Il prezzo? Oggi è di soli 54,99€. Non aspettare! Compralo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.