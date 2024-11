Risparmia più di 250€ sull'Apple MacBook Air con chip M3: promo Black Friday

Sei alla ricerca di un pc portatile dalle prestazioni elevate per poter svolgere anche le operazioni più complesse? Allora punta tutto sull’Apple MacBook Air 13″ con chip M3, oggi disponibile su Amazon a soli 1.201 euro con uno sconto Black Friday del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Apple MacBook Air 13″ con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 13″ con chip M3 è un vero portento della tecnologia che vanta una serie di specifiche tecniche eccezionali e capaci di accontentare qualsiasi tipologia di utente.

Il suo punto di forza maggiore è sicuramente l’innovativo chip M3 che, con una potente CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, garantisce performance straordinarie permettendo di eseguire qualsiasi operazione in maniera più efficiente e fluida che mai.

Questo modello è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e che, quindi, offre una visualizzazione sempre impeccabile con immagini dalle tonalità vivide e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione ambientale.

Inoltre, potrai effettuare videochiamate e conference call più realistiche che mai grazie alla Videocamera FaceTime HD a 1080p, ai tre microfoni e ai quattro altoparlanti che offrono un audio spaziale. Per finire, con una memoria interna da 512 GB, potrai archiviare qualsiasi tipologia di file in modo sicuro e veloce.

Oggi l’Apple MacBook Air 13″ con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.201 euro con uno sconto Black Friday del 18%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.