Rivelatore di fumo Google Nest Protect ora in OFFERTA: prendilo a soli 99 euro!

Google Nest Protect è un rilevatore di fumo progettato per aiutarti a stare al sicuro a casa tua. Dispone di un sensore di fumo a spettro suddiviso, può essere silenziato direttamente dallo smartphone, esegue operazioni di diagnostica automatica e assicura un ciclo di vita fino a 10 anni. Ti dice cosa c’è che non va e può persino inviarti avvisi sullo smartphone. Grazie al 19% ora lo paghi solo 99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Google Nest Protect: le caratteristiche

Grazie a questo dispositivo sei sempre al corrente di quello che succede, ovunque ti trovi. Google Nest Protect ti invia avvisi sullo smartphone se rileva che qualcosa non va. Riceverai un messaggio se l’allarme si attiva, le batterie stanno per esaurirsi o un sensore non funziona correttamente.

Rileva incendi a combustione rapida e lenta. Il sensore a spettro suddiviso utilizza due lunghezze d’onda della luce per rilevare la presenza di fumo. La sicurezza non deve essere fastidiosa. Il problema erano solo i popcorn bruciacchiati? Ricevi un avviso che puoi silenziare direttamente dallo smartphone. Il dispositivo ti dice se c’è fumo o monossido di carbonio. Quando qualcosa non va, tutti i tuoi Nest Protect parlano in contemporanea per dirti cosa non va e dove risiede il pericolo.

