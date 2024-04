Robot Aspirapolvere ad un prezzo mai visto prima! MENO 52 PER CENTO!

Se anche utilizzare il nuovissimo e leggerissimo aspirapolvere senza fili vi sembra una fatica senza senso, se non avete tempo e se più in generale le pulizie di casa vi mettono ansia, il robot aspirapolvere Lefant è quello che fa per voi. Non solo perché fa tutto lui, ma anche perché è super smart e lo fa come e quando lo dite voi! E cosa ancor più importante non costa nemmeno una fortuna grazie ad una straordinaria offerta Amazon che dimezza il prezzo di listino. Anzi va oltre il metà prezzo visto che si tratta di una clamoroso MENO 52%! Il costo finale quindi passa da 210 euro a 100 euro! Super sconto quindi! Assolutamente da non perdere! Sta andando letteralmente a ruba!

Fa tutto lui!

LEFANT Robot Aspirapolvere ha dimensioni contenute, ma questo non pregiudica la sua alta efficienza e versatilità. Il robot è alto meno di 8 cm, con un diametro di 28 cm, può quindi lavorare tranquillamente sotto i mobili. Inoltre è anche molto capiente, ben 500 ml. Inoltre è dotato di ugelli brushless avanzati, due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2000 pa che gli permette di aspirare non solo la polvere ma anche i peli dei nostri animali.

Il suo punto di forza sono le sue caratteristiche e le sue funzioni avanzate ovviamente.

Innanzitutto ha un sensore a infrarossi anti-collisione potenziato integrato, che può rilevare efficacemente l’ambiente a 720 gradi. Non si blocca quindi, quando inizia un lavoro lo termina senza problemi.

Tramite app è possibile impostare tre diverse tipologie di pulizia: Pulizia casuale, Pulizia spot e Pulizia lungo il muro. Fermo restando che una volta riconosciuta un’area il robot riconosce le zone ancora sporche e torna a pulirle senza lasciare sporco.

Un’altra caratteristica molto interessante, oltre alla programmazione base, è la possibilità di dare ordini da remoto al robot tramite Alexa. Feature questa davvero utile e che rende LEFANT Robot Aspirapolvere davvero super smart!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.