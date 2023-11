Basta gioielli o telefoni: a Natale regala un robot aspirapolvere come questo in OFFERTA

Cecotec ha realizzato un Robot Aspirapolvere e lavapavimenti straordinario: si chiama Conga 7490 Immortal Genesis e ha una Navigazione laser, una potenza da 2600 Pa, una straordinaria Autonomia da 120 minuti, Spazzola Centrale Multifunzione, Mop per il lavaggio e Spazzola Laterale. Puoi controllarla tramite app per smartphone. Lo paghi 169 euro, grazie allo sconto del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Robot aspirapolvere Cecotec: le caratteristiche

Come dicevamo nell’incipit, Cecotec ha realizzato un Robot Aspirapolvere e lavapavimenti straordinario: Conga 7490 Immortal Genesis. Spazza, aspira, passa il mocio e pulisce la superficie percorsa in modo intelligente. Vanta ben 10 modalità di pulizia che si adattano a tutte le tue esigenze: pulire il bagno, pulire la cucina, pulire una stanza, ecc. È dotato di spazzola multifunzione, progettata con setole e silicone di gomma, per disincrostare tutti i tipi di sporco che potrebbero esserci nella tua casa. E ancora, 4 livelli di potenza (Off, Eco, Normale e Turbo) e 3 di lavaggio (Off, Basso, Medio e Alto).

Potenza di aspirazione di 2600 Pa, modalità turbo automatica per la pulizia di tappeti e lavaggio intelligente con 3 livelli di flusso d’acqua. Offre un’autonomia fino a 120 minuti e la tecnologia Total Surface che porta il robot alla sua base quando non hai più batteria per ricaricarsi e riprendere la pulizia nel punto in cui è rimasto. Controllo tramite APP con cui è possibile selezionare le diverse modalità, la programmazione, il livello di aspirazione o il livello di lavaggio, oltre a osservare la cronologia di pulizia. Supporta assistenti virtuali. Grazie ai suoi sensori di prossimità, antiurto e anticaduta, pulisci tutta la superficie percorsa della tua casa.

Conga 7490 Immortal Genesis è lo straordinario robot aspirapolvere e lavapavimenti di Cecotec. Ora lo paghi 169 euro, grazie allo sconto del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.