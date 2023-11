Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti che si PULISCE DA SOLO è crollato di prezzo: magie del BLACK FRIDAY!

Il robot Dreame L10s è un incredibile Aspirapolvere Lavapavimenti che sembra essere venuto dal futuro! Infatti, oltre a pulire in modo intelligente casa, con tanto di mappa 3D dello spazio che deve andare a pulire e alle varie funzioni incluse, si svuota perfino da solo raggiungendo da solo la propria stazione di ricarica! Oggi puoi farlo tuo con il 22%di sconto, pagandolo così solo 699,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Robot Dreame L10s: le caratteristiche

Come detto, il robot aspirapolvere e lavapavimenti oggetto di questa interessantissima offerta, Dreame L10s Ultra Robot, è dotato di una Stazione Autopulente tramite la quale, oltre a svuotare la polvere che ha all’interno (senza sacco) è in grado anche di pulire e asciugare i mocio in totale autonomia, senza che tu faccia niente! Dotato di Intelligenza artificiale, con mappa 3D che studia l’ambiente dove deve muoversi e ha un avanzatissimo. Rilevamento ostacoli grazie ai suoi portentosi sensori.

Molto potente, arriva fino a 5300Pa! delicato su tappetti e parquet o moquette, non avrai paura che ci passi sopra. Molto comodo anche per rimuovere i peli dei tuoi amici a 4 zampe! Straordinaria poi la durata della batteria, fino a 210 min, quindi potrai usarlo per 3 ore e mezza senza paura che si scarichi! Metti in pausa o interrompi la pulizia con i comandi vocali o supervisiona la tua casa utilizzando il controllo video dell’app Dreamehome per iOS e Android.

