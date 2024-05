Robot Aspirapolvere LEFANT a 150 EURO IN MENO: l'occasione è UNICA

Stanco di spaccarti la schiena per pulire i pavimenti di casa? Approfitta allora della mega promozione Amazon sul Robot Aspirapolvere LEFANT! Oggi è disponibile a soli 89 euro grazie ad un maxi sconto del 58% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Robot Aspirapolvere LEFANT: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere LEFANT ha sei modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. E la trilogia di pulizia può pulire accuratamente ogni angolo della tua casa in un percorso a zig-zag!

Inoltre identifica in modo intelligente i tappeti e aumenta la massima potenza di aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali. Nello specifico il sensore a griglia risolve una volta per tutte il problema del camminare disordinato sui tappeti.

Il corpo compatto con un grande contenitore per la polvere da 500 ml può contenere più rifiuti e ridurre la quantità di vuoto. È dotato anche di sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato, anziché collisione meccanica, con rilevamento omnidirezionale a 720 gradi dell’ambiente circostante.

Riducendo le dimensioni della fusoliera, il robot aspirapolvere può evitare più facilmente gli ostacoli e ridurre i guasti causati da facile usura, deformazione, accumulo di polvere e così via. In più è in grado di rilevare le scale per evitare cadute e salire facilmente sui tappeti.

