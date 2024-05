Robot Aspirapolvere Roborock in DOPPIO SCONTO ESAGERATO: lo paghi 120€ IN MENO

Fai brillare ogni angolo di casa senza il minimo sforzo con il Robot Aspirapolvere Roborock Q5 Pro! Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 229 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

Robot Aspirapolvere Roborock Q5 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Roborock Q5 Pro è dotato di doppie spazzole in gomma che migliorano sensibilmente la capacità di raccogliere i peli e rimuovere lo sporco su tappeti e diversi tipi di pavimento. Inoltre ha un’aspirazione estrema da 5500 Pa, quindi lo sporco e la polvere vengono facilmente rimossi da diversi tipi di pavimento.

La capacità del cestino della polvere da 770 ml garantisce la raccolta di ogni tipo di rifiuto, mentre grazie al serbatoio dell’acqua da 180 ml rimuove facilmente le macchie dappertutto.

Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense e mappatura 3D, il dispositivo scansiona e crea mappe dettagliate per trovare un percorso ottimale per pulire la casa, rimuovendo lo sporco ovunque si nasconda. Inoltre dispone di programmi di pulizia personalizzati e, quindi, è possibile decidere quando il robot aspirapolvere pulisce e impostare flussi di lavoro per aree particolari.

L’Aspirapolvere è anche perfettamente compatibile con le scelte rapide di Alexa, Google Home e Siri: risponde ai comandi vocali e si adatta perfettamente alla casa in rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.