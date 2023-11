Con questo router a forma di saponetta colleghi fino a 10 dispositivi! Approfitta del Black friday!

TP-Link M7000 Saponetta, di nome e di fatti. Connessione 4G LTE Cat4 150Mbps, WiFi N300Mbps, un Router con SIM, facilmente Portatile grazie alle dimensioni ridotte, con Batteria Ricaricabile e una Configurazione semplice adatta davvero a tutti. Avrai sempre con te una stazione WiFi, ala quale potranno attingere anche i tuoi amici! Prendila col Black friday, oggi a soli € 42,99 con il 14% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Router TP-Link M7000: le caratteristiche

Il Router TP-Link M7000 Saponetta supporta la rete 4G LTE di ultima generazione, può raggiungere velocità fino a 150 Mbps di download e 50 Mbps di velocità di upload (la velocità dipende dalla velocità di collegamento della SIM). Condivide facilmente WiFi fino a 10 dispositivi: Facilità di uso, basta inserire una scheda SIM 4G per creare il tuo hotspot Wi-Fi dual band. Condividi istantaneamente la connessione 4G/3G con fino a 10 dispositivi Wi-Fi come tablet, telefoni cellulari, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora.

Per impostazione predefinita, la modalità di risparmio energetico è abilitata e M7000 spegnerà il Wi-Fi quando i dispositivi wireless non sono connessi per 10 minuti, per riprendere la connessione Wi-Fi, premere il pulsante di accensione o disabilitare la modalità di risparmio energia. L’M7000 è il compagno di viaggio ottimo per rimanere connessi. Temperatura di esercizio suggerita: 0 ° C ~ 35 ° C, evitare di utilizzare questo prodotto in contesti di alte temperature o sotto zero gradi.

Il router TP-Link M7000 Saponetta col Black friday, oggi lo prendi a soli € 42,99 con il 14% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.